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| Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 27,2 milyar dolara yükseldi

haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'dan sektörü ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz, 2019'da 209 milyona ulaştı. Bu yatırımlar ile sektör ciromuz 2,2 milyar dolardan 27,2 milyar dolara yükseldi" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 09:57 Son Güncelleme: 30.9.2020 10:04 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 27,2 milyar dolara yükseldi

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi, 7 merkezden 56 noktaya ulaştırdık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı, 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz, 2019'da 209 milyona ulaştı. Bu yatırımlar ile sektör ciromuz 2,2 milyar dolardan 27,2 milyar dolara yükseldi." açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA | Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 27,2 milyar dolara yükseldi
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