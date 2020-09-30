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| açıkladı: ödemeleri ne zaman yapılacak?

haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklama geldi. , eylül ayına ilişkin ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 10:08 Son Güncelleme: 30.9.2020 10:32 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Selçuk açıkladı: Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili açıklama geldi. Bakan Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

ÖDEMELER BANKA VE PTT ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8- 9 Ekim'de yapılacağını belirtti. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak" dedi.

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SON DAKİKA | Bakan Selçuk açıkladı: Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?
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