Son dakika: Bankada parası olanlar dikkat! Artık vergi alınmayacak

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesi 1 yıldan uzun hesaplar ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı yüzde 0 olarak belirlendi.



ALTI AYA KADAR YÜZDE 5, BİR YILA KADAR İSE YÜZDE 3

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 vergi uygulanacak.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında da 1 yıldan uzun hesaplarda vergi sıfır olacak. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 vergi uygulanacak.



Milli ekonominin yol haritası