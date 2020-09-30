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! fiyatlarıyla ilgili önemli haber! duyurdu

'tan milyonlarca tüketicisini ilgilendiren duyurusu geldi. BOTAŞ'ın internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 16:38 Son Güncelleme: 30.9.2020 16:40 ABONE OL
SON DAKİKA! Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli haber! BOTAŞ duyurdu

Son dakika haberi... Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

TARİFE FİYATLARI...

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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SON DAKİKA! Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli haber! BOTAŞ duyurdu
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