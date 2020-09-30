THY Bakü seferlerine devam ediyor

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı uçuşların planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Azerbaycan Ermenistan'la başlayan çatışmalar sonrası Türkiye hariç tüm ülkelere uçak seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.