Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY Bakü seferlerine devam ediyor

Bakü seferlerine devam ediyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
THY Bakü seferlerine devam ediyor
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı uçuşların planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Azerbaycan Ermenistan'la başlayan çatışmalar sonrası Türkiye hariç tüm ülkelere uçak seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY Bakü seferlerine devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA