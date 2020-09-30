Türk Telekom XGS-PON’u test etti

Türk Telekom, simetrik 10 Gbps indirme ve yükleme hızları sağlayan yeni nesil XGS-PON teknolojisini, yerli üretime ivme kazandıracak 'Açık kaynak kodlu' erişim platformu üzerinde test etti. Bu yeni teknoloji sayesinde, 10 GB'lık bir film yaklaşık 8 saniyede, 75 GB'lık bir dosya ise 1 dakika gibi kısa bir sürede indirilebilecek. konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Bugüne kadar dünyada sayılı operatörün gerçekleştirebildiği bu denemeyi, Türk Telekom olarak bir ilke imza atarak ülkemizde ilk kez hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.