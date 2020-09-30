Yaşlı Destek Programı ile 62 binden fazla vatandaşın yüzü güldü

Bakan Selçuk, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletin mutluluğu ve refahını sağlayacak hizmetlerin vatandaşların hayatlarının her aşamasında ulaşılabilir olmasının temel hedefleri olduğunu vurguladı.

Yaşlı vatandaşların öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde yaşamlarını devam ettirmeleri, toplum içinde aktif, üretken ve saygın bir şekilde mutlu bir yaşam sürdürmelerini amaçladıklarını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Yaşlılarımızın toplumda hak ettikleri yeri almaları ve bu konuda toplum bilincinin yerleşmesi, gönüllü kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın katkıları ile mümkün olacaktır. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat. Bu anlamlı gün vesilesiyle başımızın tacı büyüklerimize hürmetimizi ve saygımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Yaşlılarımıza daha iyi yaşama koşullarını sağlamak Bakanlık olarak en büyük amacımız."

Selçuk, bu anlayışla huzurevlerinin işleyişinden yaşlıları merkeze alan projelere kadar birçok çalışmanın hayata geçirildiğine işaret etti.

BAKANLIKTAN YAŞLILARA HÜRMET EDEN PROJELERE YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA DESTEK

Bakan Selçuk, 65 yaş üstü vatandaşlara sunulan önemli destek mekanizmalarından birinin de yaklaşık 4 yıldır sürdürülen YADES olduğunu belirterek şunları aktardı:

"Bakanlık olarak yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psiko sosyal destek gibi geniş bir alandaki uygulamaları kapsayan YADES projelerine maddi destek sağlıyoruz. Bu çerçevede 13 ildeki YADES projeleri için yaklaşık 30 milyon lira kaynak aktarımında bulunduk. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için yerel yönetimlerle iş birliğinde sürdürdüğümüz YADES ile bugüne kadar 62 bin 400 yaşlımıza destek sağladık."

HUZUREVLERİNDE KOVİD-19 TEDBİRLERİ SÜRÜYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos itibarıyla Bakanlığa bağlı, kamuya ait ve Bakanlığın denetimindeki özel huzurevlerinde toplam 27 bini aşkın yaşlıya bakım hizmeti verildiğini aktardı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında ilk tedbirleri salgının dünyada görülmeye başlandığı ocak ayında devreye aldıklarını, 26 Mart'tan itibaren de kuruluşlarda tam karantina kurallarını uygulamaya başladıklarını anımsatan Selçuk, maske, mesafe, hijyen, düzenli Kovid-19 testleri ve ziyaret kısıtı gibi birçok önlemin hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Bu önlemler sayesinde huzurevlerindeki vaka sayılarının kontrol altında tutulduğunun altını çizen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalleşme adımları kapsamında şu an sadece yaşlı vatandaşlarımızın kuruluşa dönüşlerinde Kovid-19 testlerinin yapılması ve 14 gün sosyal izolasyon odalarında kalmaları koşuluyla yakınlarının yanına izinli olarak gidebilmelerine olanak tanıyoruz. Fakat Türkiye genelinde 27 binden fazla vatandaşımızın kaldığı resmi ve özel huzurevlerinde Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerimizi titizlikle devam ettiriyoruz. Maske, mesafe, hijyen ve ziyaret kısıtı gibi önlemler tavizsiz uygulanıyor. Huzurevlerindeki yaşlılarımız ve yakınları da onların sağlıklarını korumak için aldığımız bu önlemlerden son derece memnun. Bu vesileyle büyüklerimiz için canla başla çalışan personelimize de teşekkür etmek isterim."

YAŞLI NÜFUSUN TÜM NÜFUSA ORANI 2050'DE YÜZDE 21'E ÇIKACAK

Öte yandan Bakanlığın TÜİK verileri ışığında yaptığı projeksiyon çalışmalarına göre, gelişmiş ülkelerle paralel bir şekilde Türkiye'de de doğum oranlarının düşmesi, doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması gibi etkenler sebebiyle yaşlı nüfusu giderek artıyor. 65 yaş üstü nüfusun, tüm nüfusa oranı 2019 sonu itibarıyla yüzde 9,2 iken bu oranın 2023'te yüzde 10,2'ye, 2050 yılında ise yüzde 21'e ulaşması bekleniyor.