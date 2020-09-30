Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yusufeli Barajı'nda sona gelindi! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak

'nda sona gelindi! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan 'nın gövde yüksekliği 235 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

İHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 11:27 Son Güncelleme: 30.9.2020 11:31 ABONE OL
Yusufeli Barajı'nda sona gelindi! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak

'nın gövde yüksekliği 235 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Yusufeli Barajında kesintisiz 24 saat çalışıldığı ve dökülen gövde beton miktarının 3 Milyon 592 bin metreküp seviyesinde olduğu açıklanarak barajın son görüntüleri paylaşıldı.

Yusufeli Barajı'nda sona gelindi! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak

235 METREYE ULAŞTI

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 235 metreye ulaştı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü son verileri ve görüntüleri paylaştı.

Yusufeli Barajı'nda sona gelindi! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak

ÜLKEMİZİN BİRİNCİ, DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ EN YÜKSEK BARAJI OLACAK.

Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak 'nda gövde 235 metre yüksekliğe ulaşıldı. Dökülen gövde beton miktarı ise 3 Milyon 592 bin metreküp seviyeye ulaştı. Yusufeli Barajı tamamlandığında temelden yüksekliği 275 m olması planlanırken, çift eğrili beton kemer kategorisinde ülkemizin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı, tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl' olarak gerçekleşecek.

Yusufeli Barajı'nda sona gelindi! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak

600 BİN KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yusufeli Barajı'nda sona gelindi! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA