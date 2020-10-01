AGİ ne kadar? Evli, bekar, çocuklu için 2021 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar olacak?

AGİ ücretleri, maaşların yatırıldığı ve zamların yapılacağı her dönem araştırılıyor. Özellikle çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Bilindiği üzere asgari ücret, brüt 2 Bin 943 lira, net 2 Bin 324 lira 70 kuruş olarak duyurulmuştu. Peki AGİ ne kadar, kaç TL? Evli, bekar, çocuklu için 2021 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar olacak?
Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından, 2020 Asgari ücretleriyle birlikte AGİ 2020 ücretleri kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Geçen sene yapılan yüzde 15'lik zam göz önüne alındığında 2021 yılında asgari ücretin 2 bin 672 lira olması beklenirken AGİ ücretleri de belli olacak…
AGİ 2021 ücretleri henüz belli olmadı. Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli olacak.
Asgari ücretlinin bordrosunda ilk sekiz ay yüzde 15 oranında gelir vergisi hesaplanırken bu ay yüzde 20 oranında da vergi hesaplaması yapılacak. Eylül ayı bordrosunda kazancın bir kısmı yüzde 15'den, bir kısmı yüzde 20'den vergilenecek. Yılın kalan son üç ayında ise tüm kazancı yüzde 20'den vergilenecek.
Asgari ücretlinin vergisindeki artış kadar daha yüksek AGİ ödenerek net asgari ücret yıl boyu korunmuş olacak. AGİ'de yapılan artış işverene ek bir maliyet olmayacak çünkü işveren çalışanına ödediği ilave asgari geçim indirimini kendi ödeyeceği vergiden düşecek.
İlk sekiz ayda çalışanın bordrosunda yüzde 15 oranında 375,23 lira vergi kesildi. Eylül ayında vergi 400,93 liraya yükselecek. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda yapılacak ilave AGİ desteği ile asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.