AGİ ne kadar? Evli, bekar, çocuklu için 2021 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar olacak?

AGİ ücretleri, maaşların yatırıldığı ve zamların yapılacağı her dönem araştırılıyor. Özellikle çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Bilindiği üzere asgari ücret, brüt 2 Bin 943 lira, net 2 Bin 324 lira 70 kuruş olarak duyurulmuştu. Peki AGİ ne kadar, kaç TL? Evli, bekar, çocuklu için 2021 Asgari Geçim İndirimi AGİ zammı ne kadar olacak?

AGİ NE KADAR?

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından, 2020 Asgari ücretleriyle birlikte AGİ 2020 ücretleri kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Geçen sene yapılan yüzde 15'lik zam göz önüne alındığında 2021 yılında asgari ücretin 2 bin 672 lira olması beklenirken AGİ ücretleri de belli olacak…