Akkuyu NGS'den yeni haber! Her biri 365 ton ağırlığında...

TEMEL EKİPMAN OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Denetim kapsamında, tedarik edilen malzemelerin kalitesi ve sayısı değerlendirilerek, kusur bulunup bulunmadığı ve ambalaj kalitesi ile belgelerinin eksiksiz ve doğru olup olmadığı kontrol edilecek. Buhar jeneratörleri, reaktörün birinci devresinin temel ekipmanı olarak öne çıkıyor. Akkuyu NGS projesinde, her biri 4 buhar jeneratörü ile donatılacak olan 3+ nesil VVER-1200 reaktörlü 4 güç ünitesi yer alıyor.