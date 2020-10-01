E-imza yeni kimlik kartlarına yüklenebilecek

AK Parti, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile Teknoloji Geliştirme Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, fiziki olarak dolmuş durumda. Dolayısıyla yeni girişimcilere alan açma adına, o sınırların dışında kurulun belirleyeceği yerler, ilgili bakanlık tarafından tutulacak ve bunlar kuluçka merkezi olarak girişimcilere tahsis edilecek" dedi. Teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan firmaların buradaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin Kurumlar ve Gelir Vergisi'nden istisna olduğunu hatırlatan Muş, "Bu istisna süresi 2023'te doluyordu, bunu 2028'e kadar uzatıyoruz" diye konuştu. e-imza'nın çipli kimlik kartlarına yükleneceğini anlatan Muş, "Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına geçilmiş olacak" mesajı verdi. Yeni düzenlemeyle bütçenin takibi, performansının ölçülebilirliği, hesap verilebilirliğinin daha yüksek olacağını ifade eden Muş, hastaneleri asgari 200 yatak kapasitesine sahip olmayan vakıf üniversitelerinin, tıp fakültesi açamayacağını belirtti. AK Parti'nin hazırladığı teklife göre, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde yer alan firmaların çalıştırdığı, doktora öğrencisi ve stajerler ile AR-GE personeli için devlet destek verecek. Ticari işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan, belirli malvarlığı grupları üzerinden de gruplama yoluyla (alacak, stok, hammadde, ekipman gibi) rehin kurulmasının yolu açılacak.