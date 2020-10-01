SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi! SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki defa maaşlara zam alıyor. Maaşlara yapılan zamda en önemli etken ise, enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda bazı tahminler oluşmaya başladı. Peki, SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI

Emekli Ocak maaş zamları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…