SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi! SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

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SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi! SSK ve BAĞKUR Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

’de milyonlarca , Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili geri sayıma başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki defa zam alan emekliler, bu yılda Ocak ayında maaşlarında artış yaşayacak. Yaşanacak artışlarda ise, 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları etkili olacak. Yapılacak zam tutarı ile ilgili ipucular ise gelmeye başladı. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda emekliler Ocak ayında, yüzde 4.49 memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 oranında zam alacak. Peki, SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 1.10.2020 10:57 Son Güncelleme: 1.10.2020 10:57 ABONE OL
Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki defa maaşlara zam alıyor. Maaşlara yapılan zamda en önemli etken ise, enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda bazı tahminler oluşmaya başladı. Peki, SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI

Emekli Ocak maaş zamları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

Memurların ve memur emeklilerinin fark alması için, 2020'nin ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. Eğer 2020'nin 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşirse, yüzde 0.49'luk fark oluşacak. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı bu durumda yüzde 3.49'a yükselecek.

Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

EK ÖDEME DE ARTACAK

Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta yüzde 0.86 olarak gerçekleşti.

Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, en düşük aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.

Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.

Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.

Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.

Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

AİLE YARDIMI NE KADAR?

Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.

Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.

Emekli Ocak zammı ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

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SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi! SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?
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