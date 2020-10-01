SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi! SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki defa maaşlara zam alıyor. Maaşlara yapılan zamda en önemli etken ise, enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda bazı tahminler oluşmaya başladı. Peki, SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaşı zamları ne kadar olacak?
Emekli Ocak maaş zamları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…
Memurların ve memur emeklilerinin fark alması için, 2020'nin ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. Eğer 2020'nin 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşirse, yüzde 0.49'luk fark oluşacak. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı bu durumda yüzde 3.49'a yükselecek.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta yüzde 0.86 olarak gerçekleşti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, en düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI NE KADAR?
Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.
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