Siber güvenlikte Japonlar’la damar izi teknolojisi

AKTIFBANK ile Japon Mitsubishi ve Hitachi Güvenlik İş Birimi bir ortaklığa giderek, Türkiye'de ilk kez elin damar izinden siber güvenlik çözümü geliştirdi. Bu yeni teknoloji ile hiçbir ilave cihaz olmadan sadece akıllı telefon ve bilgisayar kamerası ile elin damar izinin görülebilmesi sağlanıyor. Özel bir donanıma ihtiyaç duymayan, bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazların kamerası vasıtasıyla kişiye ait el damar izini okuyan VeinID-Five teknolojisi ile Windows sistemlere giriş, şifre hatırlama, şifre yenileme, aralıklarla şifre değiştirme gibi kullanıcıları zorlayan ve zaman kaybına yol açan aşamalar kolaylaşıyor. Bilgisayar, cep telefonu gibi cihazların kamerasına kullanıcının basit bir el sallamayla elinin gösterilmesinin yeterli olacağı VeinID-Five teknolojisi şifre, SMS mesaj, doğrulama için banka kartına ait soruları yanıtlama gibi güvenlik adımlarını geride bırakıyor.