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: Kapalıçarşı bugün hareketlendi! 2 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve altın fiyatları kaç para?

hareketliliği, piyasaların son işlem gününde de sürüyor. Bu doğrultuda, Kapalıçarşı'dan da canlı ve güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugüne düşüşle başladı ve 472 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da bir dalgalanma yaşıyor. Peki, 2 Ekim çeyrek, yarım, ata ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Güncel ve canlı altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, 2 Ekim 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 06:03 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı altın fiyatları bugün hareketlendi! 2 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

Canlı , piyasaların son işlem gününde de hareketliliği içerisinde. Gram altının fiyatı bugüne düşüşle başladı ve 472 TL seviyesine geriledi. Koronavirüs salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Ekim ortası itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ PARA, NE KADAR?

Haberimizden, 2 Ekim 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı altın fiyatları bugün hareketlendi! 2 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.141,70
  • Satış: 3.163,60

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.142,00
  • Satış: 3.190,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı altın fiyatları bugün hareketlendi! 2 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 471,82
  • Satış: 471,93

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı altın fiyatları bugün hareketlendi! 2 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.532,30
  • Satış: 1.547,70

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı altın fiyatları bugün hareketlendi! 2 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 767,30
  • Satış: 774,80

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı altın fiyatları bugün hareketlendi! 2 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

TAM ALTIN

  • Alış: 3.030,55
  • Satış: 3.090,38

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı altın fiyatları bugün hareketlendi! 2 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı altın fiyatları bugün hareketlendi! 2 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?
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