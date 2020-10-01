Ticaret Bakanlığı duyurdu! Bugünden itibaren DYS üzerinden yapılacak

Ticaret Bakanlığı, Hariçte İşleme Rejimi'nin (HİR) işleyişinde kağıtsız uygulamaya geçildiğini ve ihracatçıların izin belge başvurularının ve incelemelerin 1 Ekim'den itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılacağını açıkladı.



Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Destek Yönetim Sistemi (DYS) kapsamında ihracatçıların sisteme kayıt olmaya devam ettiği, bu kapsamda Hariçte İşleme Rejimi'nin (HİR) işleyişinde kağıtsız uygulamaya geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "İhracatçılarımızın bu rejime ilişkin izin belge başvuruları ve incelemeleri 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Destek Yönetim Sistemi HİR modülünün devreye alınması Ticaret Bakanlığı hizmetlerinden firmalarımızın en kolay ve dijital ortamda faydalanabilmesine yönelik çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacaktır. İhracatçılarımız DYS Otomasyon Sistemi'ne yararlanıcı kayıtlarını yaptırmalarını müteakip Hariçte İşleme Rejimi'yle ile ilgili tüm iş ve işlemlerini sistem üzerinden yapabilecektir. DYS kapsamında yer alan ihracatta devlet yardımı modülü de 31.12.2020 tarihine kadar kademeli olarak devreye alınacak ve Ticaret Bakanlığınca verilen tüm devlet desteklerine başvuru ve inceleme işlemleri sadece DYS üzerinden gerçekleştirilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamak, ihracatçılarımızın önündeki engellerin kaldırılarak yapılacak işlemlerde kolaylaştırıcı tedbirler almak yönünde çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir" denildi.

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