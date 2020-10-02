Altın fiyatları son dakika 3 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik yatırımcıların güncel olarak takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz haftayı altının gramı 473 TL bandındaki seyriyle tamamlayan altının ilerleyen günlerde düşecek mi yoksa yükselişine devam mı edecek merak edilirken öte yandan Kapalıçarşı'dan gelen canlı rakamlar da vatandaşların gündeminde bulunuyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
Ağustos ayında rekor seviyeye ulaşan yatırım aracı haftayı hareketlilikle tamamlarken bu hareketlilikle beraber vatandaşlar altının ilerleyen günlerdeki seyrini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak canlı rakamlar araştırılıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları üzerindeki değişimleri güncel olarak takip edebilirsiniz…
ATA ALTIN
Alış: 3.141,70
Satış: 3.163,60
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.142,00
Satış: 3.190,00
GRAM ALTIN
Alış: 471,82
Satış: 471,93
YARIM ALTIN
Alış: 1.532,30
Satış: 1.547,70
ÇEYREK ALTIN
Alış: 767,30
Satış: 774,80
TAM ALTIN
Alış: 3.030,55
Satış: 3.090,38
Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? | Video
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 474,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,50 liradan, 3 bin 126 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 147 liradan, 432,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436,70 liradan, 3 bin 55 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 75 liradan, bin 527 liradan alınan Yarım Ziynet bin 537 liradan ve 764 liradan alınan Çeyrek Ziynet 769 liradan satıldı.