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Altın fiyatları son dakika 3 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, düşecek mi?

Gün içerisinde vatandaşlar tarafından altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında son zamanların rekoruna imza atan yatırım aracı Eylül ayında ise hareketliliğini sürdürmüştü. Bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı ilerleyen günlerde sarı metalin izleyeceği seyri merak ediyor ve canlı rakamları araştırıyor. Peki, bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 3.10.2020 06:19 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 3 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik yatırımcıların güncel olarak takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz haftayı altının gramı 473 TL bandındaki seyriyle tamamlayan altının ilerleyen günlerde düşecek mi yoksa yükselişine devam mı edecek merak edilirken öte yandan Kapalıçarşı'dan gelen canlı rakamlar da vatandaşların gündeminde bulunuyor. Peki, bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Ağustos ayında rekor seviyeye ulaşan yatırım aracı haftayı hareketlilikle tamamlarken bu hareketlilikle beraber vatandaşlar altının ilerleyen günlerdeki seyrini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak canlı rakamlar araştırılıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları üzerindeki değişimleri güncel olarak takip edebilirsiniz…

Altın fiyatları son dakika 3 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

ATA ALTIN

Alış: 3.141,70

Satış: 3.163,60

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.142,00

Satış: 3.190,00

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Altın fiyatları son dakika 3 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

GRAM ALTIN

Alış: 471,82

Satış: 471,93

YARIM ALTIN

Alış: 1.532,30

Satış: 1.547,70

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika 3 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 767,30

Satış: 774,80

TAM ALTIN

Alış: 3.030,55

Satış: 3.090,38

Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? | Video

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 474,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,50 liradan, 3 bin 126 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 147 liradan, 432,70 liradan alınan Bilezik (Gr.) 436,70 liradan, 3 bin 55 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 75 liradan, bin 527 liradan alınan Yarım Ziynet bin 537 liradan ve 764 liradan alınan Çeyrek Ziynet 769 liradan satıldı.

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Altın fiyatları son dakika 3 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?
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