Altın fiyatları son dakika 3 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik yatırımcıların güncel olarak takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz haftayı altının gramı 473 TL bandındaki seyriyle tamamlayan altının ilerleyen günlerde düşecek mi yoksa yükselişine devam mı edecek merak edilirken öte yandan Kapalıçarşı'dan gelen canlı rakamlar da vatandaşların gündeminde bulunuyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Ağustos ayında rekor seviyeye ulaşan yatırım aracı haftayı hareketlilikle tamamlarken bu hareketlilikle beraber vatandaşlar altının ilerleyen günlerdeki seyrini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak canlı rakamlar araştırılıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları üzerindeki değişimleri güncel olarak takip edebilirsiniz…