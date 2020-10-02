Eylül ayı enflasyon oranı için binlerce kişinin araştırmaları da hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor ve buna göre; memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi birçok ücretin miktarı belirleniyor. Peki, Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 14 kişinin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre; Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE'nin yüzde 1,38 artması beklenirken öte yandan vatandaşlar enflasyon oranı ne zaman açıklanacak merak ediyor…
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.
Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,94, en yüksek yüzde 2,10 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,86 olurken, tahminler yüzde 10,90-13,40