Eylül ayı enflasyon oranı için binlerce kişinin araştırmaları da hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor ve buna göre; memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi birçok ücretin miktarı belirleniyor. Peki, Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 14 kişinin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre; Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE'nin yüzde 1,38 artması beklenirken öte yandan vatandaşlar enflasyon oranı ne zaman açıklanacak merak ediyor…