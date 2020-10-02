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oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

tarafından açıklanacak olan oranı her ay başında belirleniyor. Bu kapsamda ise kira artışı, emekli memur zammı gibi birçok ücretin miktarı belirleniyor. Eylül ayının sona ermesiyle beraber gözler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Peki, enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 2.10.2020 14:49 ABONE OL
Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

oranı için binlerce kişinin araştırmaları da hız kazandı. bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor ve buna göre; memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi birçok ücretin miktarı belirleniyor. Peki, Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 14 kişinin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre; Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE'nin yüzde 1,38 artması beklenirken öte yandan vatandaşlar enflasyon oranı ne zaman açıklanacak merak ediyor…

Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ankete göre, ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,94, en yüksek yüzde 2,10 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor.


Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,86 olurken, tahminler yüzde 10,90-13,40

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Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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