Gören herkes telefona sarıldı! Kanuni sondaj gemisi göreve başlıyor...

Kanuni sondaj gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için son hazırlıklar Mersin'deki Taşucu Limanı'nda gerçekleştiriliyor.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren Kanuni sondaj gemisi, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları için Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda bulunuyor.