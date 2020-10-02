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Gören herkes telefona sarıldı! göreve başlıyor...

Kanuni sondaj gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için son hazırlıklar Mersin'deki Taşucu Limanı'nda gerçekleştiriliyor.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren , bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları için Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda bulunuyor.

AA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 15:54 Son Güncelleme: 2.10.2020 16:39 ABONE OL
Gören herkes telefona sarıldı! Kanuni sondaj gemisi göreve başlıyor...

Kanuni sondaj gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için son hazırlıklar Mersin'deki Taşucu Limanı'nda gerçekleştiriliyor.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren , bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları için Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda bulunuyor.

Gören herkes telefona sarıldı! Kanuni sondaj gemisi göreve başlıyor...

'deki sondaj görevi için "molasını" tamamlayıp 10 Ekim'de demir alacak gemi, vatandaşların da ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip gemiyle özçekim yapıyor.

Gören herkes telefona sarıldı! Kanuni sondaj gemisi göreve başlıyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak." ifadesini kullanmıştı.

Gören herkes telefona sarıldı! Kanuni sondaj gemisi göreve başlıyor...

Bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kanuni'nin ilk sondaj görevini 'de yapacağı bildirilmişti.

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Gören herkes telefona sarıldı! Kanuni sondaj gemisi göreve başlıyor...
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