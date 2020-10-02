İşsizlik maaşı ödemeleri için Eylül ayının sonuna doğru vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika açıklamasında ödemelerin Ekim ayında gerçekleşeceği tarih de bildirilmişti. Buna göre; İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayında işsizlik maaşı ödeneği ne zaman hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte detaylar…
İŞKUR tarafından herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara sağlanmakta olan ödenekle ilgili olarak Eylül ayı İşsizlik maaşı için binlerce vatandaşın araştırmaları hız kazandı. Konuya ilişkin açıklamanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geldi…
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir. İşten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekiyor.
6 ayla 10 ay arası ödeniyor
İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.
Asgari ücret 2 bin 324 lira
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.
2020 AGİ ücretleri
2020 yılında en düşük asgari geçim indirimi alacak olan kişi 220,73 lira alırken en yüksek alması gereken yani eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan biri 375,23 lira alacak.