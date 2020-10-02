İşsizlik maaşı ödemeleri için Eylül ayının sonuna doğru vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika açıklamasında ödemelerin Ekim ayında gerçekleşeceği tarih de bildirilmişti. Buna göre; İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayında işsizlik maaşı ödeneği ne zaman hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? EKİM AYINDA İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

İŞKUR tarafından herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara sağlanmakta olan ödenekle ilgili olarak Eylül ayı İşsizlik maaşı için binlerce vatandaşın araştırmaları hız kazandı. Konuya ilişkin açıklamanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geldi…