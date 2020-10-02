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ne zaman yatacak? Ekim ayında kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

Ülkemizde salgının ekonomik açıdan etkilerini vatandaşlar üzerinde en aza indirebilmek amacıyla verilen ödeneklerden biri olan eylül ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Bu ücretten faydalanan vatandaşlar ay sonun gelmesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek olan tarih açıklamasını beklerken Bakan Selçuk konuyla ilgili detayları duyurdu. Buna göre; Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ekim ayında kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 2.10.2020 11:44 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ekim ayında kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

ödeme tarihleri binlerce vatandaşın gündeminde yer alırken geçtiğimiz gün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk detayları vatandaşlarla paylaşmıştı. Bu kapsamda Ekim ayı ödemelerinin gerçekleşeceği o tarih duyurulurken ödenekten faydalanan vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları da hız kazanmış oldu. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ekim ayında kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar…

EKİM AYINDA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayının sonlarına doğru vatandaşların gündemindeki yerini alan pandemi sürecinde vatandaşlara sağlanan maddi destek kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu ile araştırılıyordu. Konuya ilişkin tarihler geçtiğimiz gün Bakan Selçuk tarafından duyuruldu…

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ekim ayında kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖDEMELER BANKA VE PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeleri yapılacak" dedi.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ekim ayında kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ekim ayında kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?
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