Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri binlerce vatandaşın gündeminde yer alırken geçtiğimiz gün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk detayları vatandaşlarla paylaşmıştı. Bu kapsamda Ekim ayı ödemelerinin gerçekleşeceği o tarih duyurulurken ödenekten faydalanan vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları da hız kazanmış oldu. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ekim ayında kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar…

EKİM AYINDA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayının sonlarına doğru vatandaşların gündemindeki yerini alan pandemi sürecinde vatandaşlara sağlanan maddi destek kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu ile araştırılıyordu. Konuya ilişkin tarihler geçtiğimiz gün Bakan Selçuk tarafından duyuruldu…