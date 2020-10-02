Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri binlerce vatandaşın gündeminde yer alırken geçtiğimiz gün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk detayları vatandaşlarla paylaşmıştı. Bu kapsamda Ekim ayı ödemelerinin gerçekleşeceği o tarih duyurulurken ödenekten faydalanan vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları da hız kazanmış oldu. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ekim ayında kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar…
Eylül ayının sonlarına doğru vatandaşların gündemindeki yerini alan pandemi sürecinde vatandaşlara sağlanan maddi destek kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu ile araştırılıyordu. Konuya ilişkin tarihler geçtiğimiz gün Bakan Selçuk tarafından duyuruldu…
ÖDEMELER BANKA VE PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeleri yapılacak" dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.