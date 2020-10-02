Sanayide iyileşme sürüyor

Pandemi krizinin ardından alınan tedbirlerle tahminlerin üstünde bir toparlanma gösteren ekonomide üçüncü çeyrekte büyümeye geçildiği netleşti. Kapasite kullanım oranından güven endekslerine, konut ve otomotiv satışından elektrik tüketimine kadar tüm verilere yansıyan toparlanma eğilimi, büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ne de (PMI) yansıdı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre ağustosta 54.3 düzeyinde gerçekleşen manşet PMI eylülde 52.8'e gerilemekle birlikte, önceki aya göre sektörün faaliyet koşullarında güçlü iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Böylece faaliyet koşulları son dört ay boyunca güçlenmiş oldu. Üretim 10 sektörün sekizinde artış gösterirken, en hızlı üretim artışı kimyasal, plastik ve kauçuk kategorisinde gerçekleşti.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kalmasının ardından normale dönüş sürecinin devam etmesi, talebin eylül ayında da iyileşmesini sağladı. Bunun sonucu olarak, üretim ve yeni siparişlerdeki büyüme sürdü. Her iki alt endeks de üst üste 4'üncü ay artış gösterdi. Firmalar artan siparişler doğrultusunda, Şubat 2018'den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi.AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye'de son öncü verilerin ekonomide iyileşmenin başladığına işaret ettiğini belirterek, "Türkiye, tüketimin itici gücüne sahip olan bir ekonomi ve çabuk toparlanma eğilimi var. Bu yüzden de 2021 için güçlü bir büyüme tahminimiz var" dedi. Kelly, salgın nedeniyle ticaretin yön değiştirmesinin Türkiye için fırsat olacağını kaydetti.