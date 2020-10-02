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Sardis’ten ’a altın ödül

Giriş Tarihi: 2.10.2020 ABONE OL
Sardis’ten Vakıfbank’a altın ödül
FİNANS sektörünün en iyi projelerini ödüllendirmek üzere düzenlenen Sardis Ödülleri'nde Vakıfbank, Mirriad Projesi'yle 'En Yeni Dijital Fikirler' kategorisinde Altın Sardis almaya hak kazandı. Online içeriklerin kesintisiz izlenebilmesini sağlayan uygulamayı Türkiye'de ilk kez devreye alan Vakıfbank'ın Mirriad Projesi '2 milyon' görüntülenme rakamına ulaştı. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankacılık alanında pek çok ilkimiz vardı. Bu projeyle yine bir ilki daha gerçekleştirdik. Projemizin takdir edilmesi bizleri ayrıca mutlu etti" dedi.
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Sardis’ten Vakıfbank’a altın ödül
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