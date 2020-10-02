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Son dakika: Dev şirketi koronavirüs vurdu: 20 bin kişinin testi pozitif...

Son dakika haberi: Dünyanın en büyük internet satış ve teknoloji sitesi 'u da koronavirüs salgını vurdu. Şirketin şu ana kadar 19 bin 816 çalışanı virüse yakalandı. Şirketin dünya üzerinde 1.3 milyon civarında işçisi var.

AA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 08:57 Son Güncelleme: 2.10.2020 09:03 ABONE OL
Son dakika: Amazon'da büyük şok! 20 bin kişi koronavirüse yakalandı...

ABD'li internet satış sitesi ve teknoloji firması , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının baş gösterdiği mart ayından bu yana, 20 bine yakın çalışanının testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika: Amazon'da büyük şok! 20 bin kişi koronavirüse yakalandı...

Şirketin kurumsal internet sayfasında, koronavirüs ile ilgili ilk defa vaka rakamları açıklanırken, mart başından bu yana toplam 19 bin 816 çalışanın, Kovid-19 virüsüne yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD genelinde 1,3 milyondan fazla işçi çalıştıran 'un açıklamasında, çalışanlarının virüse yakalanma oranının, ülkedeki genel nüfus oranına kıyasla yüzde 42 daha düşük olduğu kaydedildi.

Son dakika: Amazon'da büyük şok! 20 bin kişi koronavirüse yakalandı...

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı paylaşılmazken, bugüne kadar en az 10 çalışanın hayatını kaybettiği Amerikan basınında yer almıştı.

, salgın döneminde, depo çalışanlarının güvenliği için Kovid-19'a karşı yeterince önlem almadığı konusunda zaman zaman eleştiri almış, bazı eyaletlerdeki işletmelerinde çalışanları tarafından protesto edilmiş, eyleme katılan çalışanların çoğu işten çıkarılmıştı.

Son dakika: Amazon'da büyük şok! 20 bin kişi koronavirüse yakalandı...

ABD'de mart ayından itibaren ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde ekonomi durma noktasına gelirken, talep patlaması yaşayan , aynı dönemde 100 binden fazla yeni işçiyi kadrosuna dahil etmişti.

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Son dakika: Dev şirketi koronavirüs vurdu: 20 bin kişinin testi pozitif...
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