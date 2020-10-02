Emekli Ocak maaş zammı SON DAKİKA HABERİ: En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Ocak zammı için en önemli etken ise, 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ve Merkez'in beklenti tahminleri sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 5.4, memurların, memur emeklilerinin, yaşlı ve engellilerin ise yüzde 4.4 olarak görülüyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika emekli haberleri…

EMEKLİ OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm detayları haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…