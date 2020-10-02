Emekli Ocak maaş zammı SON DAKİKA HABERİ: En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

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Ocak maaş zammı : En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

maaşları ile ilgili son dakika haberleri, Türkiye’de milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranları doğrultusunda maaşlarına zam alıyor. Ocak ayının gelmesine kısa bir süre kala ise, emekli maaşlarına Ocak ayında gelecek zam miktarı merak konusu oluyor. Geçtiğimiz günlerde, Merkez Bankası beklenti anketindeki enflasyon tahminini açıklamıştı. Bu tahmin doğrultusunda yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Peki, En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? Son dakika emekli haberleri…

Giriş Tarihi: 2.10.2020 10:17 Son Güncelleme: 2.10.2020 10:18 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca , Ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Ocak zammı için en önemli etken ise, 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ve Merkez'in beklenti tahminleri sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 5.4, memurların, memur emeklilerinin, yaşlı ve engellilerin ise yüzde 4.4 olarak görülüyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika emekli haberleri…

EMEKLİ OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm detayları haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

TÜFE TAHMİNİ % 10.5

Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 enflasyonu yüzde 10.5 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.49 olacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.49, memur emeklilerininki yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49 yükselecek.

NASIL DEĞİŞECEK?

EN düşük esnaf emeklisi aylığı bu tahmine göre bin 886 liradan bin 971 liraya çıkacak.

2000'den önce olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

● EMEKLİYE EN AZ 1.988 TL: En düşük aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.

● MEMURA EN AZ 3.882 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

● 527 TL AİLE YARDIMI: Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.

● DOKTORA 2.741 TL: Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 96 liraya ulaşacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

● YAŞLIYA 742 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.

● ENGELLİYE 592-889 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.

Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

● EVDE BAKIMA 1.612 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.

KAYNAK: TAKVİM

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Emekli Ocak maaş zammı SON DAKİKA HABERİ: En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
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