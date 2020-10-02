Sosyal medya düzenlemesi için 1 ay süre verildi

Facebook, Instagram, Youtube, TikTok gibi büyük sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci bulundurmalarını öngören yasa dün itibarıyla devreye girdi. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, "sosyal medya yasası"na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 1 ay süre verildi. Bu şirketlerin Türkiye'de temsilci bulundurmaları gerekecek, yoksa kademeli olarak bazı yaptırımlarla karşılaşacaklar. Kişilik haklarına saldırıda içerik 4 saatte kaldırılacak. İdari para cezaları, muhatabın yurtdışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek. Bildirim, Tebligat Kanunu'na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak. Kanunla, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında verilebilen idari para cezası, 100 binden 1 milyon liraya kadar artırılacak. Düzenlemeyle içeriğin çıkarılması kararları, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin sağlanması istenecek. ANKARAKIŞILIK haklarının ihlal edilmesi içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek. Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği en geç 4 saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek. İnternette kişilik hakları ihlal edilenler, talep ederse, hakim, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verebilecek.