Suudi Arabistan’dan ambargo yok

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Suudi Arabistan'ın 1 Ekim itibarıyla Türk ürünlerine ambargo getirildiği iddialarına yönelik, "Ne firmalarımızdan ne de Suudi devlet makamlarından henüz resmi ve net bir açıklama bulunmuyor. Geçen yıla göre Suudi Arabistan'a ihracatımız yüzde 17 düştü. Ancak son iki aydır bu ülkeye ihracatımızda ufak da bir artış söz konusu. Suudi firmalar yerli ürün kullanımına yöneldiklerini ifade ediyorlar" dedi. Pandemi döneminde bin adet online toplantı ve organizasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Olpak, "8-9 Ekim tarihlerinde Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın katılımlarıyla, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu sanal platformda gerçekleştireceğiz. İlk kez sanal platformda düzenlenecek foruma, Afrika'dan (Çad, Gambiya, Gabon, Kamerun, Kongo, Moritanya, Nijer, Ruanda, Somali ve Zimbabve) 10 bakan katılacak" diye konuştu.