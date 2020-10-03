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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika: 4 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

: 4 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle geçtiğimiz aylarda rekor kıran alış ve satış fiyatları kimi zaman yükselirken kimi zaman düşüş gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren hareketlilik devam ederken vatandaşlar da bu yönde araştırmalarını sürdürüyor. Peki; ne kadar oldu? 4 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 4.10.2020 06:15 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika: 4 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberi... ile ilgili canlı rakamlar araştırılmaya başlandı. Haftanın son gününde de büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından güncel rakamlar merak ediliyor. Büyük bir yatırım aracı olarak görülen sarı metale de bu bağlamda ilgi yoğun oluyor. Peki; ne kadar? 4 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ? 4 EKİM 2020 PAZAR

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken düşer mi yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Haftanın son gününde de araştırılmaya devam edilen altın fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika: 4 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 428,23
SATIŞ: 444,79

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.158,50

SATIŞ: 3.173,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.140,00
SATIŞ: 3.187,00

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Altın fiyatları son dakika: 4 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.030,16
SATIŞ: 3.089,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.540,20
SATIŞ: 1.552,10

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika: 4 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 771,30
SATIŞ: 777,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 473,61
SATIŞ: 473,87

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Altın fiyatları son dakika: 4 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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