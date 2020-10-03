Altın fiyatları son dakika: 4 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi... Altın fiyatları ile ilgili canlı rakamlar araştırılmaya başlandı. Haftanın son gününde de büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından güncel rakamlar merak ediliyor. Büyük bir yatırım aracı olarak görülen sarı metale de bu bağlamda ilgi yoğun oluyor. Peki; altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ? 4 EKİM 2020 PAZAR

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken düşer mi yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Haftanın son gününde de araştırılmaya devam edilen altın fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.