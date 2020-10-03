Corona virüs salgınına rağmen hız kesmedi! Antalya'ya Eylül'de gelen turist 1 milyonu aştı

RUS TURİSTLER BU YIL DA İLK SIRADA

En çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Ruslar 2,5 milyonu aşan toplam turist sayısının yüzde 41,4'lük payına sahip oldu. İlk sıradaki Rusya'dan 1 milyon 831 turist gelirken, geçen seneye göre kayıp oranı yüzde 79, kişi sayısı ise 3 milyon 751 bin oldu.

İkinci sırada ise Ukrayna'dan yüzde 38 düşüşle 448 bin 189 kişi, üçüncü Almanya'dan yüzde 87 düşüşle 272 bin 386, dördüncü İngiltere'den yüzde 68 düşüşle 196 bin 695 kişi, beşinci Polonya'dan yüzde 87 düşüşle 63 bin 790 kişi geldi.