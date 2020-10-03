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? Banka şube kodu ve adı nasıl öğrenilir? Banka şube kodu öğrenme ile ilgili detaylar

Dijitalleşen dünya ile birlikte, günümüzde her türlü para işlemi tek bir tıkla yapılabiliyor. Elektronik ortamın öneminin her geçen gün artmasıyla birlikte para gönderme, havale gibi işlemler için bankalara gitmeye gerek kalmadı. Bu işlemleri, mobil ortamda gerçekleştirmek isteyen kişiler, ‘? Banka şube kodu ve adı nasıl öğrenebilir?’ gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte para, havale, finans işlemlerinde kullanılan şube kodu alımı ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 3.10.2020 13:39 Son Güncelleme: 3.10.2020 13:39 ABONE OL
Şube kodu nedir? Banka şube kodu ve adı nasıl öğrenilir? Banka şube kodu öğrenme ile ilgili detaylar

Banka şube kodu, işlemlerini internet veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirmek isteyen müşteriler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Şube kodu, bankaların il ve ilçelerini kontrol etmek amacıyla verilen şube numaralarına denir. Peki, banka şu be kodu ve adı nasıl öğrenilir?

ŞUBE KODU NEDİR?

Banka şube kodları il ve ilçelerde değişkenlik göstermektedir. Bunun nedeni ise banka genel merkezlerinde verilen işlenmesi ve diğer bankaların kontrol edilmesini kolaylaştırmaktır. Özellikle bir bankadan başka bir bankaya para göndereceğiniz takdir de şube koduna ihtiyaç duyarsınız. Banka kodunu, bankanın hangi il ve ilçede olduğuna bakarak da öğrenebilirsiniz…

ŞUBE KODU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Şube kodlarını öğrenmek oldukça basit bir işlemdir. Banka şube kodlarını öğrenmenin yolları;

Müşteri hizmetlerini aramak

Arama motorundan İl ve ilçe girerek öğrenmek

Kartın üstündeki numaradan öğrenmek

BANKA KARTININ ÜZERİNDEN ŞUBE KODU NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilindiği üzere, banka kartlarının üzerinde 16 haneli numara bulunuyor. BU kart numaralarından şube kodunu öğrenebilirsiniz…

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Şube kodu nedir? Banka şube kodu ve adı nasıl öğrenilir? Banka şube kodu öğrenme ile ilgili detaylar
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