Trump’ın, Kovid-19’u piyasalara da bulaştı

ABDBaşkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra piyasalarda belirsizlik tavan yaptı. ABD seçim yarışının akıbeti, teşvik yasasının çıkıp çıkmayacağı ve Kovid-19 ile mücadelede alınacak ekonomik önlemler birden yerini büyük bir boşluğa bıraktı. Testlerin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından küresel piyasalarda satışlar geldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirileri 2 baz puan düştü. Petrol yüzde 5 düştü. Altın bin 900 doları aştı. Euro dolar paritesi 1.1715'ten 1.1700'ün altına düştü.Türkiye dışında Avrupa borsalarının neredeyse tamamı güne düşüşle başladı. Yüzde 1'ler seviyesinde kayıplar yaşanan Avrupa'nın aksine Türkiye'de borsa yatay da olsa artıya geçti. En ilginç ve sert tepki ise Rusya borsasından geldi. Rusya yanlısı olmakla eleştirilen Trump'ın testinin pozitif çıkması üzerine Rusya'da endeks yüzde 2.9 düşüş yaşadı. Uzmanlar, Trump'ın durumunun kötü olması durumunda Başkan Yardımcısı Mike Pence'in devreye girebileceği, bu durumun da Joe Biden'in lehine olabileceği görüşünde birleşiyor. Dolar, altında yükseliş ve ABD Hazine tahvil faizlerinde aşağı yönlü gidişe de kesin gözüyle bakılıyor. Trump hasta değilse, piyasalar toparlanabilir. Trump'ın yoğun bakım ünitesine gitmesi halinde büyük bir sorun olacağı ve piyasalarda büyük bir volatilite görüleceği vurgulanıyor. ABD'de başkanlık sırasında doğal nedenlerden ötürü dört başkan hayatını kaybetti. 1963'te suikaste uğrayan Kennedy'nin ölümüne piyasaların tepkisi ilk günde sert düşüş oldu. S&P 500 yüzde 2.3 daraldı. Ancak iki gün içinde endeksler normale döndü.