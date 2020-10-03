Türk mühendisler 6 kat dayanıklı panel üretti

GTC firması, 54 araştırmacıdan oluşan Ar-Ge ekibiyle piyasadaki güneş panellerinden altı kat dayanıklı panel üretti. 2013'te Adıyaman'da ilk güneş paneli fabrikası yatırımını gerçekleştiren firma, şimdi de Niğde'de kurduğu fabrikada 2020'nin sonuna kadar hücre üretimine başlayacak. Tesisin yıllık üretim kapasitesi ise 100 megawat olacak.



30 YILDA % 16 KAYBEDİYOR

GTC Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Besen, yıllar boyunca güneş paneli üretiminde birçok teknolojik ilke ve inovasyona imza attıklarını belirterek, şunları söyledi: "Küresel rekabette söz sahibi olabilmek için teknolojik olarak ileri düzeye gelmemiz gerektiğini biliyorduk. Bu alanların başında dayanıklılık unsuru geliyor. Standart çerçeveli modüllerle karşılaştırıldığında, 6 kat daha fazla dayanıklı ürünlere sahibiz. Tüketicilere bir garanti veriyoruz. Güneş panellerinin 30 yıllık kullanımı sonunda en fazla yüzde 16 güç azalımı yaşayacak.

Bu oranı, küresel üreticilerin çoğu yakalayamıyor. Bunun dışında verimlilik konusunda da üst seviyedeyiz. Ürünlerimiz aynı zamanda çift yüzlü olduklarından arkadan gelen düşük güneş ışığını da kullanarak, emsallerine göre ilk kurulum yılında en az yüzde 6 daha fazla elektrik üretimi sağlıyor. Üstelik bütün bunları yüzde 10 daha az alan kaplayarak ve yüzde 10 daha az mekanik altyapı ihtiyacı doğurarak yapıyoruz." Elektrikli araçlar için solar otoparkların da kurulabileceğini belirten Besen, "Göller, barajlar, sulama kanalları güneş modülleri ile kaplanarak hem buharlaşma önlenir hem de arsa kullanılmadan elektrik üretilir. Suda yaşayan canlıların ihtiyaç duyduğu ışığı geçiren modüller oldukları için doğal hayata herhangi bir olumsuz etkileri yok. Temiz enerji olma özelliğini de korur. Panellerimiz PVC ve elektrik taşıma şeritleri hariç metal içermediklerinden yüzde 100 geri dönüşümlü" dedi.

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