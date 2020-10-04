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altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? 4 Ekim 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği hafta sonu da sürüyor. Gram altın fiyatı bugün 473 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, fiyatları da düşüş içerisinde. Peki, 4 Ekim 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? 22 ayar bilezik fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, anlık ve güncel 22 ayar bilezik altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 12:09 ABONE OL
22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? 4 Ekim 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı

Canlı ve güncel , piyasaların kapalığı olduğu hafta sonu da son dakika hareketliliği içerisinde! Gram altının fiyatı bugün 470 TL bandında ilerliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs salgını nedeni ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek , geçtiğimiz aylarda rekor kırmıştı.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Hâl böyle olunca da, ' fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, alış satış fiyatlarının Ekim ayının ortalarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 4 Ekim 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? 4 Ekim 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 428,23
  • Satış: 444,79

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22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? 4 Ekim 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı

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22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? 4 Ekim 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı
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