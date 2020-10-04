Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Ekim bugün ne kadar?

'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusu küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından günün en çok araştırılan son dakika konuları arasında kendine yer buluyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Ekim 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram, ata, tam ve çeyrek altın fiyatları…
Güncel ve canlı altın fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, altın fiyatları üzerindeki değişimleri güncel olarak takip edebilirsiniz…
ATA ALTIN
Alış: 3.158,50
Satış: 3.173,10
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.140,00
Satış: 3.187,00
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