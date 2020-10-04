Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Ekim bugün ne kadar?

hareketliliği: Gram, , cumhuriyet, ata, tam ve fiyatları 4 Ekim bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların kalbinin attığı ’dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Bu noktada, vatandaşlar güncel fiyatlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Ekim gram, , cumhuriyet, ata, tam ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 4.10.2020 16:35 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Ekim bugün ne kadar?

' bugün ne kadar?' sorusu küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında kendine yer buluyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 'dan güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Ekim , cumhuriyet, gram, ata, tam ve fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, 22 AYAR BİLEZİK, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Güncel ve canlı altın fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, altın fiyatları üzerindeki değişimleri güncel olarak takip edebilirsiniz…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Ekim bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.158,50

Satış: 3.173,10

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.140,00

Satış: 3.187,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Ekim bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 473,61

Satış: 473,87

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Ekim bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.540,20

Satış: 1.552,10

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Ekim bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 771,30

Satış: 777,00

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Ekim bugün ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 3.030,16

Satış: 3.089,98

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Ekim bugün ne kadar?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Ekim bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA