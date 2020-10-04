Dünyada her 10 kişiden biri Kayseri kumaşında uyuyor

Dünya yatak kumaşı pazarında yüzde 10 pazar payına sahip olan Kayseri merkezli Boyteks, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. 2019'da başladıkları yatırım sürecine 2023'e kadar ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Boyteks'in Genel Müdürü Mehmet Yıldız, "Ürünlerimize tüm ülkelerden ciddi bir talep var, siparişlere yetişemiyoruz. Dünyanın dev yatak üreticileri 'elinizde ne varsa gönderin' diyor. Öyle ki, kumaşın rengi filan da önemli değil. Pandemiden sonra ciddi bir taleple karşı karşıya kaldık, halen bu talep azalmadan devam ediyor" diye konuştu. Bu yıl yapacakları 47.3 milyon TL'lik modernizasyon ve yenileme yatırımıyla kapasitelerini ciddi oranda artıracaklarını söyleyen Yıldız'la büyüme planlarını konuştuk...

Küresel pazardaki yeriniz nedir?

Halen dünyada 10 yataktan biri bizim kumaşımızla üretiliyor. Yani her 10 kişiden biri Boyteks kumaşının üstünde uyuyor. Yıllık üretim kapasitemiz ise 80 milyon metre.







IKEA'NIN TEDARİKÇİSİ

Satışlarınızda artış oldu mu?

Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan itibaren iş potansiyelimiz inanılmaz yükseldi. Şu anda iki-iki buçuk aylık sipariş doluluklarıyla çalışıyoruz. Pandemi öncesinde bu süre 30 gün civarındaydı. Her taraftan sipariş yağıyor.

Hangi ülkelere ürün satıyorsunuz?

Geçen yıl üretimimizin yüzde 75'ini toplam 105 ülkeye ihraç ettik. Halen yurtdışında bütün markalı yatak firmalarının tedarikçisi konumundayız. Blok müşterilerimiz var. Örneğin Ikea'nın yatak grubunda en büyük tedarikçisi biziz, dünyaya dağıttığı yatakların kumaşlarını üretiyoruz. Şirketin alt tedarikçilerine ürün veriyoruz. Dünyada yatak üretilen ana merkezlerin hepsinde varız. Ana pazarımız Polonya'yı İngiltere, Romanya ve Amerika ve Rusya takip ediyor.

Yıllık ihracatınız ne kadar?

2019'da yatak kumaşı olarak 106 milyon dolarlık ihracat yaptık. 7 yıldır üst üste Kayseri'de en fazla ihracat yapan şirket olduk. Pandemi yokken bu yıl için 113 milyon dolarlık ihracat hedefi koymuştuk. Pandemiyle birlikte bu hedefimizi 100 milyon doları aşmak şeklinde değiştirdik.

İç pazarda yeriniz nedir?

Üretimimizin yüzde 25'ini iç pazarda grup markalarımıza ve sektördeki diğer şirketlere satıyoruz. Satışlarımızın yüzde 45'ini İstikbal, Bellona ve Mondi gibi grup şirketlerine yapıyoruz. Geçen yıl ciromuz 807 milyon TL idi. Bu yıl 900 milyon TL'yi aşarız.







ANTİVİRAL KUMAŞI 15 ÜLKEYE SATIYOR

Pandemi döneminde geliştirdiğiniz antiviral kumaşınızın satışı nasıl gidiyor?

Bu konuda da tüm dünyada sektöre liderlik ettik. Bizim arkamızdan piyasaya girenler oldu. Şu anda bu ürünümüzü aralarında İrlanda, İtalya, Makedonya, Fas, İspanya'nın bulunduğu 15 ülkeye satıyoruz. Bu üründe en büyük pazarımız olan Amerika'ya da ciddi satış yapıyoruz. Grup şirketlerimiz bu kumaşı kullandı ve yoğun bir şekilde satıyorlar. Başka firmalarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Alacağımız siparişlerin tamamını karşılayacak kadar üretim gücümüz var.



ÇİN'E KARŞI TEDİRGİNLİK OLUŞTU

Çin'in bu pazardaki etkinliğinde bir gerileme var mı?

Amerika vergi engelleriyle bu üründe de Çin'in önünü biraz kesti. Ayrıca başka pazarlarda Çin tedariki ile ilgili birtakım sıkıntılar ve tedirginlikler var. Terminlerde de sıkıntı yaşayan firmalar, "Çin'den tedarik edemiyorum sizden almak istiyorum" diyorlar. Özellikle Rusya'dan bu tip geri bildirimler alıyoruz.

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