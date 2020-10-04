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HABERi! Evlenecek işçilere müjde: ' ödenmeli' dedi

... , sebebiyle istifa eden işçiye hem ihbar hem de kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, emsal nitelikteki kararıyla evlilik sebebiyle istifa eden genç kızların herhangi bir maddi kayıp yaşamasını engelledi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 10:28 Son Güncelleme: 4.10.2020 10:46 ABONE OL
SON DAKİKA HABERi! Evlenecek işçilere müjde: Yargıtay 'Tazminat ödenmeli' dedi

İSTİFA EDEN GENÇ KIZ İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ALAMAYINCA İŞ MAHKEMESİ'NİN YOLUNU TUTTU

Tıbbi sekreter olarak çalıştığı özel hastaneden sebebiyle istifa eden genç kız, ihbar ve kıdem tazminatı alamayınca İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Çalışan, noter kanalıyla evlilik sebebiyle istifa ettiğini iş yerine bildirmesine rağmen işverenin ödemeye yanaşmadığını öne sürdü.

SON DAKİKA HABERi! Evlenecek işçilere müjde: Yargıtay 'Tazminat ödenmeli' dedi

Davalı işveren ise istifa dilekçesiyle kendisinin sonlandırdığını, çalıştığı süre boyunca birçok kez hakkında şikayet olduğunu ve kendisine uyarı, kınama ve ihtar cezaları verildiğini dile getirdi. Çalışanın hastadan para alıp muhasebeye teslim etmediğinin tespit edilmesine karşın bunu dalgınlığı sebebiyle yaptığını beyan ettiğini, iş akdinin bu sebeplerle feshedilebileceğini bildiğinden kendisinin istifa dilekçesi verdiğini iddia etti. Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak kıdem tazminatı, ücret alacağı ve kasa tazminatı alacağının reddine, diğer taleplerin kabulüne karar verdi. Kararı davacı temyiz etti.

SON DAKİKA HABERi! Evlenecek işçilere müjde: Yargıtay 'Tazminat ödenmeli' dedi

9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda, hatalı işlem konusunda davacı işçinin savunması dikkate alındığında haklı fesih sebeplerinin bulunmadığına dikkat çekildi. Kararda şöyle denildi:

"Davacı işçinin dosyaya sunduğu tarihli dilekçesiyle henüz iş yerinde çalıştığı sırada sebebiyle iş sözleşmesini sona erdirdiği ileri sürülmüş olup, davacı işçi bakımından bu beyanın bağlayıcı olduğu kabul edilmelidir. Davacı noter kanalıyla gönderdiği ihtarnamede de evlilik sebebiyle iş yerinden ayrıldığını belirtmiş olup, kıdem tazminatının yasal koşullarının oluştuğu anlaşılmaktadır. Mahkemece ihbar tazminatının reddine ve kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kıdem tazminatının reddi ile ihbar tazminatı bakımından olumlu olumsuz karar verilmemesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir."

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SON DAKİKA HABERi! Evlenecek işçilere müjde: Yargıtay 'Tazminat ödenmeli' dedi
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