Kanuni 2021’de Karadeniz’de arama yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, 2021 yılının ilk aylarında faaliyetlerine başlayacağını belirterek, "Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak" dedi. Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Ağustos'ta Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini kamuoyuna açıkladığını belirterek, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu anımsattı.

1-2 HAFTAYA TEST BİTECEK



O gün, birinci ve ikinci katman dışında aşağıda birkaç katman daha olduğunu, çalışmalar bittikten sonra gaz miktarının duruma göre yukarı yönlü revize edilebileceğini söylediklerini aktaran Dönmez, "Şu anda üçüncü ve dördüncü katmandaki sondaj çalışmaları tamamlandı, test çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde test çalışmalarını bitireceğiz. Sonra da inşallah sonuçlara göre varsa ilave bir keşif vatandaşımızla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

10 EKİM'DE DEMİR ALACAK



Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin bu yıl içerisinde filoya dahil edildiğini, Mersin Taşucu'nda yeni operasyonlara hazırlık kapsamında reaktivasyon işlemlerine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "10 Ekim'de oradan demir alıp, Haydarpaşa Limanı'na gelecek. Burada kule söküm işlemleri yapılacak. Boğaz'da 3 köprünün de altından geçebilmek için kuleyi sökmemiz gerekiyor. Kasım ayı sonunda Filyos Limanı'na intikal etmiş olacak. Burada tekrar kulenin montajı ve diğer bakımlarının yapılmasını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında operasyonuna başlayacak."

MEGA LOJİSTİK MERKEZİ



Filyos Projesi'nden de bahseden Dönmez, projenin, hükümetin Batı Karadeniz'deki mega lojistik merkezlerinden birisi olarak planlandığını söyledi. Filyos'un, sadece liman olarak hizmet vermeyeceğini, orta ve yüksek teknolojili üretim yapacak firmalara da olanak sağlayacağını vurgulayan Dönmez, "Sadece liman hizmetleri değil, yine bu bölgede özel endüstri bölgesi ilan etmek suretiyle orta ve yüksek teknolojili üretimleri yapacak firmalar için de burada geniş bir endüstri bölgesi planlanıyor" diye konuştu.



FİLYOS'TA SONA GELİNDİ





Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin gelecek aylarda bölgeye intikal etmesiyle Filyos Limanı'ndaki yoğunluğun daha fazla olacağına işaret etti. Şu anda limanın bir kısmını kullandıklarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın eksikleri tamamlamasıyla diğer hizmetlerin de verilmeye başlanacağını dile getiren Dönmez, "Limanın derinliği oldukça yüksek, bizim sondaj gemilerimizin draftı da oldukça yüksek. Gemilerin bakımı, yeri geldiğinde ikmallerinin yapılması için bu özelliklere sahip bir limanın olması, işlerimizi kolaylaştıracak" dedi.



HAKLILIĞIMIZ TESCİL EDİLDİ



Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilmesine de değinen Dönmez, hak, hukuk ve adaletten yana olan politikalarını, öteden beri hem sahada hem de masada tüm boyutlarıyla savunduklarını ifade belirterek, "Haklılığımızı tescil etmiş oldu" dedi.