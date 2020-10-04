Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 230 milyon lira katkı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı meslek liselerinde yılın ilk 8 ayında üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 230 milyon liraya ulaştı.

MEB, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2019'da yapılan üretimden elde edilen gelir, 2018'e göre yüzde 40 artarak 400 milyon liraya çıkmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle okullar uzun süre kapalı olmasına rağmen 2020'de de artış eğilimi devam ediyor.

Bu yılın ilk 8 ayında, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 230 milyon liraya ulaştı.

- "Bu süreçte talep edilen ürünlerin üretimine odaklandık"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 yılda mesleki eğitimde yapılan dönüşümde önceliğin eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirme olduğuna işaret etti.

Bu kapsamda atılan adımlardan birinin, döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmak olduğunu belirten Selçuk, "Attığımız adımlar sonunda 2019'da bu kapsamda yapılan üretimlerden elde edilen gelir, 2018'e göre yüzde 40 artmıştı. 2020 yılında daha büyük oranda artış yapmayı hedefliyorduk ancak Kovid-19 salgını okullardaki eğitimi kesintiye uğratınca biz de bu durumdan olumsuz etkilendik. Bu defa üretim portföyünde değişikliğe giderek maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, maske makinesi ve solunum cihazı gibi bu süreçte talep edilen ürünlerin üretimine odaklandık. Böylece bu süreçte de üretim kapasitemizi artırabildik. 2020 yılının ilk 8 ayında, 2019'un aynı dönemine göre, üretimden elde edilen gelir yüzde 20 artarak, 230 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

- "İllerimizin gerçek üretim kapasitesi giderek daha fazla ortaya çıkmaya başladı"

Üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu kaydeden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 23 milyon 823 bin lira, Ankara 17 milyon 480 bin lira ve İzmir 10 milyon 495 bin liralık gelir elde etti. Sektörlerin yoğunlukla kümelendiği illerde üretim kapasitesini artırmaya çalışıyorduk. Örneğin, 2019'da İstanbul ilk 3'te bulunmuyordu. Şimdi birinci olması gerçekten önemli bir başarı. İllerimizin gerçek üretim kapasitesi giderek daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 6 milyon 208 bin liralık üretimle İstanbul Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5 milyon 620 bin liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 milyon 26 bin liralık üretimle üçüncü oldu."

Bakan Selçuk, süreci başarıyla yürüten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.