Pandemide de ayağını gazdan çekmedi

Global marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türk turizmciler, küresel salgın Kovid-19'a rağmen yatırımlarına ara vermiyor. Bu markaların öncülerinden olan Kaya Grup, pandemi döneminde dahi yatırımlarını sürdürdü. Bodrum'daki 'Kaya Palazzo Resort&Residences' tesisini Deniz GYO ortaklığıyla bu yıl hizmete açan Kaya Grup, 'Kaya Palazzo Golf Resort Belek' oteline de 10 milyon euroluk yatırım yaptı. Şirket, Belek'teki otelinde, kişiye özel hizmet konseptiyle 'Luxury Lagoon Suites' adını verdiği süit villaları hizmete açtı.Yaşanan zorlu sürece rağmen Türkiye'ye olan inançlarının tam olduğunu belirten Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Kaya, yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Bodrum'daki 'Kaya Palazzo Resort&Residences' tesisini 27 Temmuz'da hizmete aldıklarını hatırlatan Kaya, Kaya Palazzo Golf Resort Belek'te de Luxury Lagoon Suites projesini 10 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdikleri aktardı. Kaya, "Luxury Lagoon Suites, pandemi öncesinde planladığımız bir projeydi. Pandemi sonrasında kişiselleştirilmiş alanlarda tatil yapma fikri, içinde bulunduğumuz durumdan dolayı insanların daha çok ilgisini çekti" dedi.Lagoon Suites'lerin 30 dönüm üzerine kurulduğunu ve her birinin 75 metrekareden oluştuğunu belirten Kaya, "Proje villa konseptinde ama pahada ulaşılabilir fiyatlarda... Sezon boyunca çok büyük ilgi gördü" diye konuştu. Zorlu koşullara rağmen iyi bir yaz sezonu geçirdiklerini aktaran Kaya, "Belek bölgesi otellerimizde yüzde 75-80'ler, Bodrum'daki tesisimizde de yüzde 80 seviyesinde doluluk ortalaması yakaladık" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin pandemiyle çok güçlü bir mücadele yürüttüğünü belirten Kaya, özellikle iş dünyasına sağlanan destekleri çok yerinde bulduklarını kaydetti. Tüm sektörlere sağlanan kısa çalışma ödeneğinin işveren ve çalışan için çok ciddi bir can suyu olduğunu vurgulayan Kaya, şunları anlattı: "Nisan-mayıs-haziran aylarındaki yükümlülüklerimizin ertelenmesi ve KDV'nin temmuz sonu itibariyle yüzde 8'den 1'e indirilmesi sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Bu dünyada eşine ender rastlanan, hızlı ve yerinde kararlar oldu. Bir yatırımcı olarak teşekkür ediyoruz."2021'ınpozitif bir yıl olacağına inandıklarını belirten Kaya, "Aşı ya da ilaç ile tedavi yöntemlerinin bulunması halinde dünyada çok ciddi bir turizm hareketinin yeniden başlayacağını düşünüyoruz. Dünya turizminin en önemli ve yükselen yıldızı Türkiye olarak bu pastadan hak ettiğimiz payı alıyor olacağız" dedi.