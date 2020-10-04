TVF: THY hissesi satma planımız yok

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 49.12'lik hissesine sahip olduklarını belirterek, "Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yok. Bu manipüle edilecek bir konu değil. Yazılanlar art niyetli" dedi. THY'nin dünyanın en önemli havayolu şirketlerinin başında geldiğini, pandemiyle yeni fırsatlar sağladığını anlatan Sönmez, şöyle konuştu: "THY, kargoda dünyada ilk beş şirket içine girmek üzere. Müthiş bir atılım içinde. THY'nin her zaman arkasındayız. Şu anda ortada herhangi bir plan yok, spekülasyonlar üzerinden de bizim bir şeyler söylememiz doğru olmaz. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim."