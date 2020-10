Yasak kalktı balık bollaştı

İzmir'in Foça ilçesindeki balık haline gelen balık çeşidi ve miktarı 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla arttı. Uzmanların tavsiyelerine uyan vatandaşlar da koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı vücut direncini yükseltmek için balık tüketimini çoğaltırken, satışları artan balıkçılar ise durumdan memnun olduklarını söyledi.

Yasakların kalkması, gırgır ve trol teknelerinin yeniden mavi sulara açılmasıyla tezgahlara çıkan balık çeşitleri ve miktarı arttı. Ekim ayının başından itibaren başta palamut olmak üzere pek çok balık türünde fiyatlar düştü. İzmir'in Foça ilçesinde haftanın 7 günü açık olan balık halinde özellikle hafta sonu büyük yoğunluk yaşanıyor. Her sabah hale getirilen, bir bölümü geleneksel olarak kurulan mezatta satılan, diğer bölümü tezgahlarda yerini alan taze balıklara vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Vatandaşların bir bölümü her zaman deniz ürünlerini tüketmeye çalıştıklarını söylerken, bazı vatandaşlar pandemiyle birlikte vücut dirençlerini artırmak için balık tüketmeye başladıklarını dile getirdi.



ÇEŞİT BOL, FİYAT UCUZ



Foça Balık Hali esnafından Önderay Öğreten yasakların kalkmasının ardından sattıkları deniz ürünlerinin çeşitlerinin çoğaldığını, fiyatların ucuzladığını söyledi. Öğreten, "Yasaklar kalkmasıyla beraber kilosu 100 lira olan barbun 80 liraya, 80 lira olan daha küçük barbunlar ise 50 liraya geriledi. Palamutlarımızın tanesi 15 lira. Levreklerimiz, çipuralarımız hep ucuzladı. Hafta içleri sakin geçse de hafta sonları çok şükür iyi satış oluyor. Halkımız balık haline alışverişe geliyor. Bu ara barbun, sardalye, palamut, deniz çipuraları, deniz levreği, karides, kalamar çokça çıkmaya başladı" dedi.



'PANDEMİ NEDENİYLE DAHA ÇOK DENİZ ÜRÜNÜ TÜKETİYORUZ'



Foça'da yaşayan Ömer Torun, ilçenin en önemli özelliklerinden birinin her zaman taze deniz ürünü bulunabilmesi olduğunu belirtip, "Özellikle bu günlerde pandemiye karşı vücut direncimizi artırmak ve daha sağlıklı, daha dengeli beslenebilmemiz için balık ve deniz ürünlerini tercih ediyoruz. Balığın şimdi tam zamanı. Besleyici, sağlıklı bir ürün olan balığı herkese tavsiye ediyorum. Fiyatlar ise o deniz ürününün dönemi olup olmamasına bağlı olarak pahalı ya da ucuz olabiliyor. Fiyatlar, balığın cinsine göre de değişiyor. Ama yine de her zaman uygun fiyatlarda alınabilecek bir deniz ürünü bulmak mümkün oluyor" dedi. Balık halinde, iri palamudun tanesi 15 lira, sardalyenin kilosu 20, barbunun ise iriliğine göre 50 ile 80 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.