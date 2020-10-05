200 milyon dolarlık mega yat 'Faith' Kekova'da!

Demre'ye bağlı dünyaca ünlü Kekova'ya gelen ve dünyanın sayılı mega yatlarından biri olarak gösterilen 200 milyon dolarlık 'Faith', ilgi odağı oldu. Ege koylarını dolaştıktan sonra Kekova'ya gelen yat, iki gündür burada demirli halde duruyor. Yattaki müşterilerin zaman zaman denizde ve yatın havuzunda yüzdüğü görüldü. Yata bağlı olan küçük teknelerle gezintiye çıkan müşterilerin, yine iki küçük yatla mürettebat tarafından korunduğu, bölgedeki diğer yatların, kendilerine yaklaşmaması için de uyarıldığı görüldü.

97 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı yatın, yabancı müşterileri gezdirdiği biliniyor. Bölgede yanaşacağı iskele olmayan yat, büyüklüğüyle de dikkati çekiyor. Yatın 9 misafir kabini ve 32 mürettebatı bulunuyor. Yatta, yan duvarları ve tabanı camdan bir yüzme havuzu bulunuyor.



Kaş'tan her gün Kekova'ya tur düzenleyen Ergun Dündar, "Bu yıl ikinci kez dünyaca ünlü mega yatlardan biri Kekova ve Kaş'a geldi. Bu tür yatların bölgeye gelmesi Türkiye ve Kekova açısından çok önemli. Türk denizlerinin güvenli olduğunun bir göstergesi" dedi.