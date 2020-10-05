Borçlu mükellefler "uzlaşma" ile 207 milyon lira cezadan kurtuldu

Uzlaşma müessesesi, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce, vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari bir çözüm yolu olarak uygulanıyor.

Kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaşma yolu, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de ortadan kaldırıyor.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye genelinde vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 45 bin 262 dosya başvurusu yapılırken, 43 bin 562 dosyada uzlaşmaya varıldı.

Bu dosyalar çerçevesinde 130 milyon 487 bin 509,84 lira vergi uzlaşma konusu olurken, uzlaşma sonucu vergi tutarı 125 milyon 123 bin 495,99 lira olarak belirlendi.

Söz konusu vergilerin ödenmemesi sonucu ortaya çıkan 255 milyon 988 bin 683,69 liralık ceza uzlaşma kapsamında değerlendirilerek 48 milyon 937 bin 93,84 lira olarak tespit edildi.

VERGİ KAÇIRANLAR MALİYENİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Öte yandan vergi kaçıran mükellefler ise maliye ekiplerinin merceğine takıldı.

GİB'in 81 ilin vergi dairesi müdürlerince 2019'da toplam 5 bin 279 vergi inceleme raporu düzenlendi.

Yıl içerisinde 4 bin 782 mükellef nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemeleri kapsamında düzenlenen 5 bin 297 vergi inceleme raporuyla 3 milyar 879 milyon 640 bin 217 lira matrah üzerinden 1 milyar 206 milyon 848 bin 744 lira matrah farkı bulundu. Bu fark üzerinden 161 milyon 90 bin 698 lira vergi tarh edildi.

İncelemeler sonucunda söz konusu mükelleflere 37 bin 374 lira usulsüzlük, 14 milyon 445 bin 847 lira özel usulsüzlük, 204 milyon 106 bin 553 lira vergi ziyaı cezası kesildi.

Vergi ziyaı cezalarının 163,3 milyon lirasını Katma Değer Vergisi (KDV), 22,3 milyon lirasını da gelir vergisi kalemleri oluşturdu.