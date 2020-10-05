Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 5 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

Evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Eylül ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte 5 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Devlet tarafından evinde bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen bakım parasından faydalananlar il il sorgulamalar yapılıyor…
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 5 Ekim 2020 tarihi itibarıyla henüz illerde ödemeler yapılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde il il yatması bekleniyor...