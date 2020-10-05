Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 5 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

Evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Eylül ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte 5 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Devlet tarafından evinde bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen bakım parasından faydalananlar il il sorgulamalar yapılıyor…