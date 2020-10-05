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ayı yatan iller hangileri? 5 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

ayı ödemeleri vatandaşlar tarafından gündem maddesi haline geldi. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destek ödeneğinden faydalanabiliyor. Peki, Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.10.2020 12:22 ABONE OL
Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 5 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Eylül ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşte 5 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Devlet tarafından evinde bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen bakım parasından faydalananlar il il sorgulamalar yapılıyor…

Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 5 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 5 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 5 2020 tarihi itibarıyla henüz illerde ödemeler yapılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde il il yatması bekleniyor...

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Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 5 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere?
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