Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Emekli zammı ne kadar olacak, gözler o toplantıda! Son dakika haberi: Emeklilere beşli kazanç...

zammı ne kadar olacak, gözler o toplantıda! haberi: Emeklilere beşli kazanç...

zammı konusunda gelişmeleri peş peşe geliyor. Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı için geri sayıma başlarken, kasım ayında yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı da emekli vatandaşları heyecanlandırdı. Toplantıda emeklilere aile yardımı, ücretsiz ulaiım, gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren toplantının ayrıntıları...

TAKVİM
Giriş Tarihi: 5.10.2020 14:45 Son Güncelleme: 5.10.2020 14:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Emekliye 5'li kazanç! Gözler o toplantıda! Emekliye intibak, zam...

: Milyonlarca emeklinin gözü Kasım'da yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. 15 Eylül'de yapılan KPDK'da 'Covid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamaları' değerlendirilirken, bir sonraki toplantı Kasım'da yapılacak.

Emekliler, bu toplantıda toplu sözleşmede karara bağlanmayan kendileriyle ilgili taleplerin ele alınmasını istiyor. İşte talepler:

Son dakika haberi: Emekliye 5'li kazanç! Gözler o toplantıda! Emekliye intibak, zam...

İŞTE TALEPLER

● Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.

kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.

Son dakika haberi: Emekliye 5'li kazanç! Gözler o toplantıda! Emekliye intibak, zam...

● Aynı unvanlı kadro ya da görevden olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.

Son dakika haberi: Emekliye 5'li kazanç! Gözler o toplantıda! Emekliye intibak, zam...

kamu görevlileri, dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.


Son dakika haberi: Emekliye 5'li kazanç! Gözler o toplantıda! Emekliye intibak, zam...

aylığı koşullarını yaş dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli zammı ne kadar olacak, gözler o toplantıda! Son dakika haberi: Emeklilere beşli kazanç...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA