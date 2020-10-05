İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Eylül ayı İŞKUR işsizlik maaşı için açıklama geldi! Maaş sorgulama nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. E Devlet üzerinden sorgulama yapacak olan vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Peki; İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Eylül ayı İŞKUR işsizlik maaşı için açıklama geldi!

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı ödemeleri Eylül ayında 5 Ekim Pazartesi günü hesaplara yatırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün yaptığı paylaşım ile aynı duyuruyu bir kez daha paylaştı.