Bugün KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? 5 Ekim 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, hesaplara yattı mı?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz hafta yaptığı son dakika açıklamasında kısa çalışma ödeneği için bu ay gerçekleştirilecek ödeme tarihlerini bildirmişti. Bu kapsamda ödeneklerin bugünden itibaren başlayacağı bildirilmişti. Ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar KÇÖ Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 5 Ekim Bugün kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ile ilgili gelen o tarih açıklamasının detayları…

KÇÖ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

Pandemi döneminde vatandaşlara sağlanmakta olan ödeneklerden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği bilindiği üzere her ay başında hesaplara yatırılıyor. Bu kapsamda tarih açıklaması Bakan Selçuk tarafından yapılmış ve bugün işaret edilmişti. Buna göre; sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ödeneğin yatıp yatmadığını araştırmaya başladı…