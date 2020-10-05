Bugün KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? 5 Ekim 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, hesaplara yattı mı?

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Bugün yattı mı? 5 Ekim 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, hesaplara yattı mı?

Pandemi sürecinin ekonomiye negatif etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan ödemeli için bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın araştırmaları da hız kazandı. Bu kapsamda her ay bir önceki ayın ödemelerinin yapıldığı bilinirken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin Ekim ayında gerçekleştireceği tarihleri duyurmuştu. Peki, 5 Ekim Bugün kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği hangi gün yatacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.10.2020 09:41 Son Güncelleme: 5.10.2020 09:41 ABONE OL
KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? 5 Ekim 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, hesaplara yattı mı?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz hafta yaptığı son dakika açıklamasında için bu ay gerçekleştirilecek ödeme tarihlerini bildirmişti. Bu kapsamda ödeneklerin bugünden itibaren başlayacağı bildirilmişti. Ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 5 Ekim Bugün kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ile ilgili gelen o tarih açıklamasının detayları…

KÇÖ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

Pandemi döneminde vatandaşlara sağlanmakta olan ödeneklerden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği bilindiği üzere her ay başında hesaplara yatırılıyor. Bu kapsamda tarih açıklaması Bakan Selçuk tarafından yapılmış ve bugün işaret edilmişti. Buna göre; sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ödeneğin yatıp yatmadığını araştırmaya başladı…

KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? 5 Ekim 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, hesaplara yattı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖDEMELER BANKA VE PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeleri yapılacak" dedi.

Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? 5 Ekim 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, hesaplara yattı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

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Bugün KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı? 5 Ekim 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, hesaplara yattı mı?
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