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harekete geçti! Yunanistan'ın korsan 'i sonrası..

Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında ilan etmesinin ardından Türkiye daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniden yayımladı. İkmal ve bakım için geçen ay Antalya Limanı'na demirleyen ve aralıklarla bakımı yapılan cihazları test için Akdeniz açıklarına hareket eden , önceki gece limandan ayrılarak açıkta demirledi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 12:52 Son Güncelleme: 5.10.2020 12:56 ABONE OL
Oruç Reis harekete geçti! Yunanistan'ın korsan NAVTEX'i sonrası..

Antalya Limanı'nda bir süredir ikmal ve bakım için demirli olan, önceki gün akşam saatlerinde ise Antalya açıklarına demirleyen sismik araştırma gemisi , yeni görevi beklemeye başladı.

Oruç Reis harekete geçti! Yunanistan'ın korsan NAVTEX'i sonrası..

Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında ilan etmesinin ardından Türkiye daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniden yayımladı.

Oruç Reis harekete geçti! Yunanistan'ın korsan NAVTEX'i sonrası..

Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik arama yapan 'in Antalya açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kıyısından da görünen Oruç Reis'in, verilecek yeni görevi beklediği öğrenildi.

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Oruç Reis harekete geçti! Yunanistan'ın korsan NAVTEX'i sonrası..
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