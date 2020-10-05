Ruslar Türkiye’ye akın ediyor

Türkiye'ninİspanya ve Bulgaristan ile birlikte 2020'de Rusya vatandaşlarının kendilerine sınırların kapalı olduğu zaman dahi yurtdışına çıkmalarını sağlayacak olan oturma izni almak istedikleri en popüler üç ülkeden biri oldu. Şu anda Rusya vatandaşları salgın nedeniyle istisnalar hariç ülke dışına çıkamazken, herhangi bir ülkede daimi oturma izni olduğunu kanıtlayanlar çıkabiliyor. Uluslararası emlak satış şirketi Tranio'nun yaptığı araştırmanın verilerine göre İspanya, Türkiye ve Bulgaristan 2020'de Rusların oturma izni almak istediği en popüler ülkeler sıralamasının başını çekti. Bu yılın ilk 8 ayında Yandex arama sorgusu istatistiklerine dayandırılan araştırmada, "Bu dönemde Ruslar en çok İspanya (30 bin 386 talep), Türkiye (19 bin 905 talep) ve Bulgaristan'da (17 bin 743 tallep) oturma izni ile ilgilendi. Letonya (11 bin 497) ve Almanya (11 bin 441) sıralamadaki ilk 5'e giren diğer iki ülke oldu" ifadelerine yer verildi. Tranio ortağı Georgiy Kaçmazov, İspanya ve Türkiye'nin yakın konumu ve güzel iklimi ile Rusça konuşan göçmenleri cezbettiğine dikkat çekti ve ekledi: "İnsanlar orada sık sık dinleniyor, bu ülkeleri çok iyi tanıyorlar. Türkiye örneğinde talep birkaç yıl önce düşmüştü, ancak şimdi yeniden yükselmeye başladı. Türkiye'nin sınırlarını ilk açan ülkelerden biri olması talebi tetikledi."