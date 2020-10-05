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duyurdu: 'de başlayacak

, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 'de başlayacağını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 22:23 Son Güncelleme: 5.10.2020 22:56 ABONE OL
Bakan Kurum duyurdu: 21 Ekim'de başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Kurum, Twitter hesabından, yeni indirim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun."

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Bakan Kurum duyurdu: 21 Ekim'de başlayacak
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