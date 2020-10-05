Son dakika | Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan işsizlik ve kısa çalışma ödemeleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.

ÖDEMELER BANKA VE PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. Ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.