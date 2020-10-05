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| Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve ne zaman yapılacak?

haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 09:50 Son Güncelleme: 5.10.2020 10:04 ABONE OL
Son dakika | Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan işsizlik ve kısa çalışma ödemeleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.

ÖDEMELER BANKA VE PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. Ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

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Son dakika | Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman yapılacak?
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